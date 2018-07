Rosângela Santos volta a fazer recorde pessoal na Liga Diamante

Na primeira prova do dia na Liga Diamante, Keila ficou no quarto lugar do salto triplo, com 14,21m. Passou por um centímetro o índice olímpico e mundial, mas o vento de 2,1 metros por segundo, acima do limite de 2,0 m/s, impede a homologação da marca. A prova foi vencida por Caterine Ibargüen, com expressivos 15,18m, segundo melhor salto da carreira da colombiana que é a quinta melhor da história.

Nos 100 metros, a bateria das brasileiras não valia para a Liga Diamante, mas foi a mais forte da temporada, com direito a English Gardner pulando para a liderança do ranking mundial, com 10s84.

Treinando em Miami, Rosângela Santos voltou a baixar seu recorde pessoal, com 11s04, aproximando-se do recorde sul-americano, de Ana Cláudia Lemos, que é de 11s01. Ana Cláudia, aliás, foi apenas a sétima colocada na bateria, com 11s30. Ambas as brasileiras ratificaram índice para Mundial e Olimpíada.

No salto com vara, Augusto Dutra está classificado para ir a Pequim, mas ainda não tem índice olímpico. Ele saltou em Eugene, fez três tentativas de 5,40m, errou todas e terminou sem classificação final. A prova foi vencida pelo francês Renaud Lavillenie, com incríveis 6,05m, exatamente na volta dele após lesão grave. Agora segundo melhor de todos os tempos, ele tentou o recorde mundial de Serguei Bubka, mas não passou de 6,16m.

INNSBRUCK

Na Áustria, Fabiana Murer venceu o Challenger de Innsbruck, com 4,60m, marca abaixo dos 4,65m que lhe deram a vitória no Troféu Brasil e o índice olímpico, há duas semanas.

Mauro Vinicius da Silva, o Duda, fez sua quarta competição em 13 dias, terminou com o bronze no salto em distância, com 7,80m e está fora dos Jogos Pan-Americanos. Bicampeão mundial indoor, ele tem 8,03m como melhor marca para Toronto (Canadá) e é o quarto do ranking brasileiro, que fecha no domingo. Só os dois primeiros (Higor Alves e Alexsandro Melo) serão convocados.

O Brasil ainda ganhou mais uma medalha em Innsbruck, com Eliane Martins, também no salto em distância. Com 6,36m, ela terminou em terceiro e não alcançou o índice olímpico de 6,70m.

JUVENIS

Na sexta-feira à noite, em Cuenca (Equador), Vitória Rosa correu a semifinal do Sul-Americano Juvenil nos 100m em 11s36 e ficou a quatro centésimos do índice olímpico e a três do índice para o Mundial de Pequim (China). A marca é a sétima melhor da história do País na prova e novo recorde brasileiro juvenil, superando os 11s39 de Franciela Krasucki há 10 anos.

Já classificada para as duas competições nos 200m, a garota não pôde correr a final em Cuenca, neste sábado, porque disputou a semi apenas em observação. Mesmo assim, ela entra no revezamento 4x100m do Brasil, uma vez que, da atual geração, só Ana Cláudia, Rosângela e Franciela tem tempos melhores que os dela na carreira.

Neste sábado, Vitor Hugo dos Santos não conseguiu melhorar o recorde brasileiro juvenil no masculino (10s22), feito no Troféu Brasil, mas venceu o Sul-Americano com 10s29.