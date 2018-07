Rosberg celebra liderança em treinos, mas não quer 'excesso de animação'

"No geral, nosso carro funcionou bem hoje. Dito isso, na Hungria (última etapa) nós estávamos muito rápidos na sexta, mas então no sábado e no domingo todos estiveram próximos. Então, fomos alertados para evitar o excesso de animação na sexta. É um começo, mas vamos ver mais amanhã", declarou.

Rosberg precisa da vitória para frear o ótimo momento de seu companheiro de equipe e maior rival, Lewis Hamilton, que triunfou nas últimas duas etapas e assumiu a ponta do Mundial. O piloto alemão analisou que, para isso, precisará de um bom desempenho dos pneus no domingo.

"É ótimo estar de volta em Hockenheim, nesta pista histórica. O asfalto é antigo, então a forma como os pneus trabalham é completamente diferente do que na Hungria, onde o asfalto é novo. Aqui é muito mais difícil e desafiador" analisou.

Depois de ficar atrás de Rosberg e ser segundo nas duas sessões do dia, Hamilton avaliou a sexta-feira como positiva. O líder da temporada, com 192 pontos - seu companheiro tem 186 - definiu como "tranquilo" o desempenho da Mercedes no primeiro dia de atividades.

"Foi uma sexta-feira bem tranquila. O clima estava bom e a pista estava ótima. É a superfície da pista original, então é legal e instável e tem muita personalidade. Tivemos duas sessões justas hoje, sem surpresas reais e dando um bom primeiro passo para o fim de semana. Veremos como estamos no treino classificatório amanhã", comentou.