Rosberg comemora acerto estratégico e diz que Ferrari está 'muito perto' Não fosse o grave acidente de Fernando Alonso na 18.ª volta, a temporada 2016 da Fórmula 1 poderia ter começado com uma vitória da Ferrari. Sebastian Vettel pulou na frente na largada e liderava até o espanhol bater feio. A Mercedes só ganhou na Austrália, com Nico Rosberg em primeiro e Lewis Hamilton em segundo, porque acertou na estratégia ao devolver os dois à pista após a bandeira vermelha com pneus médios, que permitiram a eles não fazer um segundo pit stop. Vettel chegou a pressionar Hamilton pelo segundo lugar nas últimas voltas, terminou em terceiro, mas assustou.