Rossi ainda não vê Ducati campeã O italiano Valentino Rossi, 32 anos, nove vezes campeão do mundo com as motos, não poderia ter sido mais sincero em relação ao que espera da temporada que vai começar no dia 8 de abril, no Catar. Ele está na estação de esqui de Madonna di Campiglio, na Itália, onde sua equipe, Ducati, e a Ferrari reúnem a imprensa internacional. "É preciso ser realista: nossa diferença para Honda e Yamaha é de 1,5 segundo. O objetivo é reduzir essa diferença, crescermos passo a passo".