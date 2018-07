Valentino Rossi vence em Silverstone e retoma liderança da MotoGP

Valentino Rossi mostrou todo o seu potencial neste domingo ao vencer com folga a etapa da Grã-Bretanha da MotoGP, no tradicional Circuito de Silverstone, e retomar a liderança do campeonato. Com grande desempenho na chuva, ele desbancou os rivais, voltou a vencer e protagonizou um pódio totalmente italiano, ao lado dos compatriotas Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, ambos da Ducati.

De quebra, Rossi viu o espanhol Jorge Lorenzo, seu companheiro na Yamaha, completar a prova somente na quarta colocação. Era o resultado que o italiano tanto sonhava, afinal ele perdera a ponta do Mundial de MotoGP na etapa passada para o espanhol. Ambos somavam 211 pontos, mas Lorenzo liderava por ter mais vitórias na temporada.

Com a forte performance em Silverstone, Rossi pôde retomar a liderança, agora com 12 pontos de vantagem sobre o rival espanhol: 236 a 224. Terceiro colocado geral, o também espanhol Marc Márquez ficou mais distante dos líderes porque não completou a prova deste domingo. Sofreu uma queda quando perseguia Rossi e acabou estacionando nos 159 pontos.

A prova deste domingo foi totalmente marcada pelo mau tempo. A chuva adiou a largada em 25 minutos e trouxe preocupação para os pilotos. Com exceção de Valentino Rossi, especialista em corridas sobre a pista molhada. E o italiano comprovou o seu domínio sob a chuva logo na primeira volta.

Largando em quarto, ele já aparecia em segundo, pressionando Lorenzo, antes do fim da segunda volta. O espanhol desbancara o compatriota Márquez logo na largada, mas sofreu com as investidas dos rivais e acabou cedendo no início da terceira volta. Perdeu duas posições e viu Rossi despontar na liderança.À vontade na pista molhada, o italiano não demorou para abrir vantagem. Márquez ainda tentou acompanhar o rival, mas facilitou a vida de Rossi ao cometer um erro e cair sozinho, quando faltavam apenas oito voltas para o fim da prova.

Sem sofrer ameaças, Rossi reduziu o ritmo, para evitar maiores riscos, e cruzou a linha de chegada na frente, ao fim das 20 voltas previstas para a corrida. Foi sua quarta vitória na temporada. Só não venceu mais que Lorenzo, que tem cinco triunfos.

O espanhol Dani Pedrosa chegou na quinta colocação em Silverstone, seguido do britânico Scott Redding, seu companheiro na Honda. Bradley Smith, outra esperança da torcida local, completou a prova em sétimo lugar, pela Yamaha. O italiano Andrea Iannone, da Ducati, e os espanhóis Aleix Espargaró, da Suzuki, e Alvaro Bautista, da Aprilia, completaram o Top 10 da corrida.

Os pilotos da MotoGP voltam à pista daqui a duas semanas para a disputa da etapa de San Marino, no dia 13 de setembro. Será a 13ª das 18 provas previstas para a temporada 2015.