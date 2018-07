Rossi conquista a pole na etapa francesa da MotoGP

Atual campeão mundial, o piloto italiano Valentino Rossi foi o mais rápido nos treinos classificatórios deste sábado e largará na primeira posição na etapa francesa da MotoGP, em Le Mans, no domingo.

O piloto da Yamaha fechou com o tempo de 1min33s408, seguido muito de perto pelo seu companheiro de equipe espanhol Jorge Lorenzo (1min33s462), que larga na segunda colocação. O também espanhol Dani Pedrosa (Honda) sai em terceiro (1min33s573), enquanto o australiano Casey Stoner (Ducati) é o quarto (1min33s824).

Com o resultado do treino de classificação, a corrida deste domingo promete ser das mais disputadas. Na classificação geral, Rossi está na segunda colocação com apenas quatro pontos atrás do líder Lorenzo, vencedor da etapa francesa no ano passado. Terceiro no grid, Pedrosa ocupa a mesma terceira posição no campeonato.