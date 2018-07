Rossi fatura a pole position da etapa holandesa da MotoGP

Pressionado pelas quatro vitórias consecutivas do espanhol Jorge Lorenzo nas últimas provas da MotoGP, Valentino Rossi deu uma resposta nesta sexta-feira. O italiano da Yamaha deu um importante passo para permanecer na liderança da temporada 2015 da MotoGP ao faturar a pole position da etapa holandesa, no circuito de Assen, a oitava da temporada 2015.

Líder do campeonato principalmente pela sua regularidade, pois subiu ao pódio das sete provas já realizadas, Rossi viu a sua vantagem cair para apenas um ponto com a sequência de triunfos de Lorenzo, mas agora terá boa oportunidade de ampliar a sua vantagem, ainda mais que o seu companheiro de equipe teve desempenho discreto no treino de classificação desta sexta-feira e vai largar na prova deste sábado apenas da oitava colocação.

Já Rossi assegurou a sua 51ª pole position na MotoGP ao fazer o melhor tempo da fase final do treino de classificação com a marca de 1min32s627. Ele será acompanhado na primeira fila dos espanhóis Aleix Espargaró, da Suzuki, que garantiu o segundo lugar com o tempo de 1min32s888, e Marc Márquez, que faz temporada irregular, venceu a etapa holandesa no ano passado e vai largar da terceira posição após marcar 1min32s886.

Mais rápido nos treinos livres de quinta-feira, o espanhol Dani Pedrosa, companheiro de equipe de Márquez na Honda, garantiu apenas a quarta colocação no grid de largada ao fazer o tempo de 1min32s987, sendo o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min33.

O também espanhol Pol Espargaró, da Yamaha Tech3, garantiu o quinto lugar com a marca de 1min33s013, sendo apenas 0s003 mais rápido do que o sexto colocado, o italiano Andrea Iannone, da Ducati. O britânico Cal Crutchlow garantiu o sétimo lugar com o tempo de 1min33s028, logo à frente de Lorenzo, que foi 0s014 mais lento.

A lista dos dez primeiros colocados do grid de largada da etapa holandesa da MotoGP é completada pelo espanhol Mark Viñales, da Suzuki, o nono colocado, com 1min33s076, e o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, o décimo, com a marca de 1min33s112.

A etapa da Holanda da MotoGP, no circuito de Assen, será disputada neste sábado, com largada prevista para as 9 horas (de Brasília).