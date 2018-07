Rossi fracassa em ação na CAS e largará do último lugar na etapa final da MotoGP O italiano Valentino Rossi vai começar a prova que determinará o campeão da temporada 2015 da MotoGP, no próximo domingo, em Valência, da última colocação. Foi o que determinou nesta quinta-feira a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) ao rejeitar um recurso do piloto da Yamaha.