Rossi lidera 1.º dia de treinos da MotoGP na Catalunha O italiano Valentino Rossi foi o mais rápido do primeiro dia de treinos da etapa da Catalunha do Mundial de MotoGP, nesta sexta-feira, ao liderar a segunda sessão livre para a prova deste domingo. O piloto da Yamaha cravou o tempo de 1min42s297 e ficou logo à frente do espanhol Jorge Lorenzo, seu companheiro de equipe, enquanto a terceira posição ficou com o também espanhol Dani Pedrosa, da Honda, atual líder do campeonato.