Rossi ofusca Iannone e conquista pole em etapa da Itália da MotoGP

Em duelo direto de italianos pela pole position em Mugello, Valentino Rossi superou Andrea Iannone, o piloto mais rápido em todos os treinos livres, e garantiu neste sábado a pole position para a corrida de domingo. O experiente piloto não largava na frente na etapa italiana da MotoGP desde 2008. Iannone vai sair somente do terceiro posto porque também foi batido pelo espanhol Maverick Viñales nos instantes finais da sessão classificatória.

Sem conseguir alcançar a marca de 1min48s na sexta-feira, Rossi cresceu no circuito de Mugello neste sábado e anotou 1min46s504. Com a reação, após performance irregular nos treinos livres, o piloto da Yamaha obteve a segunda pole position da temporada 2016. No domingo, ele tentará repetir o desempenho que lhe deu a vitória em todas as edições da etapa da Itália entre 2002 e 2008.

Para tanto, terá que ser ainda mais veloz no domingo. No treino classificatório em Mugello, o italiano quase foi superado por Viñales. O espanhol da Suzuki marcou 1min46s598. Iannone, que vai trocar a Ducati pela Suzuki no próximo ano, veio logo atrás, com 1min46s607.

O resultado do treino deve esquentar a briga pelo campeonato neste domingo. Rossi, que ocupa a terceira colocação geral, terá boa vantagem no grid sobre os espanhóis Jorge Lorenzo, líder do Mundial, e Marc Márquez, segundo colocado. Na corrida deste domingo, Lorenzo, da Yamaha, vai sair somente da quinta posição (1min46s882), logo atrás do compatriota da Honda (1min46s759).

O Top 10 do grid de largada terá também os espanhóis Aleix Espargaró, da Suzuki Ecstar, e Dani Pedrosa, da Honda, largando na sexta e sétima colocações, respectivamente. Eles serão seguidos do britânico Bradley Smith (da Yamaha Tech 3), do italiano Danilo Petrucci e do também britânico Scott Redding, ambos da Pramac Ducati.

O espanhol Tito Rabat, da equipe Estrella Galicia Honda, ficará de fora da prova italiana porque sofreu forte queda durante o terceiro treino livre. Ele fraturou a clavícula e deve passar por cirurgia.

A etapa da Itália está marcada para o domingo, com largada prevista para as 9 horas.