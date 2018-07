Rossi passa bem depois de ter ombro operado na Itália O italiano Valentino Rossi foi submetido a uma cirurgia no último domingo, em Milão, por causa de uma lesão no ombro que ele sofreu em abril e só pôde ser tratada de forma definitiva agora. Para não comprometer a sua participação no Mundial de MotoGP deste ano, o fenômeno do motociclismo resolveu ser operado apenas depois do término do campeonato, no qual ele encerrou na terceira colocação no geral.