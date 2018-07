Rossi vence a MotoGP da Malásia; Lorenzo é campeão

Com a ausência de seu principal concorrente ao título, o compatriota Dani Pedrosa, da Honda, que está contundido e fora da temporada, Lorenzo, de 23 anos, precisava somente chegar em nono lugar na etapa deste domingo para faturar a MotoGP, principal categoria do motociclismo mundial, pela primeira vez. Ele largou na pole e foi ultrapassado ao longo da prova por Rossi e pelo italiano Andrea Dovizioso, que chegou em segundo. No final, comemorou muito a conquista, que veio com três etapas de antecedência.

Esse foi o terceiro título mundial de Lorenzo, apontado como um novo fenômeno do motociclismo. Ele já havia faturado por duas vezes as 250 cc, porta de acesso para a MotoGP. Também foi a primeira conquista da Espanha desde a de 1999, com Alex Criville. "Quando ganhei o primeiro título das 250 cc já sentia que havia realizado meu sonho, mas não me acomodei. Continuei crescendo e por isso consegui ganhar a MotoGP, que é o máximo que se pode conseguir", comemorou.

Rossi, por sua vez, quebrou um jejum de nove provas sem vencer - seu último triunfo havia sido no Catar, na abertura da temporada. Vale lembrar que ele ficou fora da disputa pelo campeonato devido a um acidente na Itália, em junho, em que fraturou a perna direita e se ausentou das provas por dois meses.

Confira a classificação do GP da Malásia:

1) Valentino Rossi (ITA), Yamaha

2) Andrea Dovizioso (ITA), Honda

3) Jorge Lorenzo (ESP), Yamaha

4) Ben Spires (EUA), Yamaha

5) Alvaro Bautista (ESP), Suzuki

6) Nicky Hayden (EUA), Ducati

7) Hiroshi Aoyama (JAP), Honda

8) Marco Simoncelli (ITA), Honda

9) Marco Melandri (ITA), Honda

10) Randy de Puniet (FRA), Honda

Confira a classificação do campeonato após o GP da Malásia:

1) Jorge Lorenzo (ESP), Yahama, 313 pontos

2) Dani Pedrosa (ESP), Honda, 228

3) Valentino Rossi (ITA), Yamaha, 181

4) Casey Stone (AUS), Ducati, 180

5) Andrea Dovizioso (ITA), 179