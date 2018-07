Roterdã terá sede do Mundial de Vôlei de Praia A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou a quarta cidade que irá receber jogos do Mundial de Vôlei de Praia do ano que vem. Roterdã, segundo município mais populoso da Holanda, vai se juntar a Amsterdã, Haia e a pequena Apeldoorn na organização do evento entre 26 de junho e 5 de julho do ano que vem.