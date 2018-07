Roth culpa falhas por derrota do Inter para o Atlético-MG

"Não podemos errar, mas erramos pelo entusiasmo, vontade, dedicação e até por situações criadas. Tomamos o gol no nosso erro. A estratégia deles deu certo", afirmou Roth, lamentando o vacilo que originou o contra-ataque fulminante que se transformou no segundo gol atleticano, marcado por Lucas Pratto, aos 43 minutos do segundo tempo.

Com a derrota, o Inter precisará de um triunfo por dois gols de diferença na próxima quarta-feira, no Independência, para avançar à final da Copa do Brasil. Após escalar um time misto, com apenas cinco titulares no Beira-Rio, Roth evitou adiantar se voltará a poupar jogadores no duelo em Belo Horizonte. "Nós sempre colocamos que a prioridade é o Campeonato Brasileiro e vai continuar sendo. Não posso pensar no agora Atlético", disse.

Após a derrota, o Inter volta mais uma vez as suas atenções para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, o time vai receber o Santa Cruz, no Beira-Rio, pela 33ª rodada.