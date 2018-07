Roth defende Valdívia e lamenta empate: 'Merecíamos a vitória'

O técnico Celso Roth defendeu o atacante Valdívia depois da cobrança de pênalti desperdiçada no segundo tempo da partida contra o São Paulo, no domingo, no Beira-Rio. A penalidade poderia ter dado ao Internacional a vitória sobre o rival paulista, encerrando uma sequência de 12 jogos da equipe gaúcha sem vitória no Brasileirão.

Com uma finalização grosseira, para fora, Valdívia perdeu a chance de dar os três pontos ao Inter quando a partida estava empatada por 1 a 1. Seria a virada no placar. A cobrança decepcionante irritou a torcida, que não poupou o atacante ao fim do jogo.

Roth, porém, saiu em defesa do jogador. "Valdívia e Seijas eram os batedores. Ele bateu porque treina. Ele, Nico López e Seijas. E Nico não estava. Valdívia estava determinado. Foi infeliz", disse o treinador, que não deixou de lamentar o lance. "Ainda não foi o momento de nos dar tranquilidade."

Apesar do tropeço em casa, Roth viu evolução na atuação do Inter, em comparação aos últimos jogos. "Merecíamos a vitória. É um time que teve consistência defensiva, mas ofensivamente poderíamos ter um pouco mais de força. Mostramos pelo momento uma evolução bem interessante", avaliou o treinador.

"Foi um time organizado, tentou jogar, não perdeu a organização mesmo depois do gol. Isso não podemos deixar de citar. Estávamos enfrentando o São Paulo. É um clássico do futebol mundial. Acho que acrescentaram", disse Roth, ao valorizar o empate, que manteve o time gaúcho perto da zona do rebaixamento. O Inter tem 23 pontos e ocupa o 15º lugar da tabela.