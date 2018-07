Roth ironiza pênalti marcado contra o Inter: 'Decisão maravilhosa do árbitro'

"Levamos o gol quando estávamos melhor, uma decisão complicada. Os jogadores caíram. O árbitro entendeu que foi pênalti. Ele teve dois segundos para decidir e foi uma decisão maravilhosa do árbitro", ironizou o treinador, após a derrota que manteve o Inter na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Na sua avaliação, o Inter vinha fazendo por merecer a vitória fora de casa. "Dominamos o jogo, o Inter foi quem esteve mais perto da vitória. Teve no mínimo três boas oportunidades na cara do gol, mas não fizemos. Aí a gente fica na decisão dos outros, mais especificamente da arbitragem, e as coisas acabam acontecendo", lamentou, referindo-se ao pênalti assinalado aos 40 minutos do segundo tempo.

Apesar da reclamação, Roth tentou evitar lamentações e disse já pensar no Flamengo, próximo adversário do Inter. O confronto contra o vice-líder da tabela será no domingo, no Beira-Rio. "Temos agora que pensar no Flamengo. O jogo é em casa e temos que conseguir o resultado. O Inter sempre joga para vencer", declarou.

Com a derrota no Rio, o Inter estacionou nos 33 pontos e segue na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.