Roth poupa titulares e escala Inter com oito mudanças para encarar o Santos

Na luta contra o rebaixamento, garantir a permanência na Série A para 2017 é a prioridade no Internacional, e isso ficou claro nesta terça-feira. Na véspera do confronto diante do Santos, na Vila Belmiro, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, Celso Roth armou uma equipe praticamente reserva para o confronto e mostrou que o foco está mesmo no Brasileirão.

Roth fez oito mudanças em relação à escalação que entrou em campo diante do Atlético-MG, na derrota por 3 a 1 do último domingo, que deixou o time na 18.ª colocação do Brasileiro, com 27 pontos. Boa parte destas novidades, no entanto, eram titulares do Inter recentemente, casos de Artur, Fabinho, Seijas, Valdivia e Nico López. Os outros nomes que ganham uma chance são Rak, Eduardo e Eduardo Henrique.

Os únicos mantidos pelo treinador foram o goleiro Danilo Fernandes, o zagueiro Ernando e o volante Fernando Bob, que deu entrevista após o treino e prometeu um Inter forte nesta quarta, mesmo com uma escalação alternativa. "Vamos dar o nosso máximo. Quem entrar na Copa do Brasil vai dar conta do recado", disse.

Nesta terça, Roth comandou um treino tático no CT Parque Gigante. Do lado de fora, a diretoria convocou policiamento reforçado com medo de novos protestos, como o da última segunda. Ainda assim, alguns torcedores estiveram presentes e cobraram bastante os jogadores, chamando-os de "mercenários".

Ao longo da atividade, o treinador testou Marquinhos como titular no lugar de Rak, mas o Inter deve mesmo entrar em campo na quarta com: Danilo Fernandes; Rak, Eduardo, Ernando e Artur; Fernando Bob, Fabinho, Eduardo Henrique, Seijas e Valdivia; Nico López.