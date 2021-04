Roupas, sapatos, malas: Amazon oferece até 50% de desconto em grandes marcas

Lacoste, Havaianas, New Balance, Calvin Klein, Colcci, Puma e Samsonite são algumas das grandes marcas com descontos de até 50% no site da Amazon. As promoções, válidas até 12 de abril, oferecem oportunidades incríveis para você comprar produtos de qualidade economizando muito.

Tem camisetas, shorts, chinelos, malas de viagem, tênis, carteiras, camisas e centenas de outras opções de todos os estilos. Abaixo, selecionamos alguns itens em ofertas, mas é possível acessar as páginas especiais das marcas para ver o que cada uma delas oferece.

Veja todas as ofertas com até 50% de desconto

Até 50% em tênis New Balance

Até 50% em itens Calvin Klein

Até 50% em produtos da Puma

Sapato Lacoste Gripshot (50% de desconto)

Polo Adulto Lacoste (50% de desconto)

Camiseta Básica Lacoste Feminino (50% de desconto)

Tênis New Balance 373 (40% de desconto)

Tênis New Balance 50 (40% de desconto)

Chinelo Disney Classics Havaianas Bebê Unissex (17% de desconto)

Alpargata Espadrille Elastic Havaianas Adulto Unissex (15% de desconto)

Bermuda Sarja Londres Calvin Klein Masculina (50% de desconto)

Camisa Social Slim Lisa Calvin Klein Masculina (50% de desconto)

Bolsa Crossbody Colcci Metal Esportivo (40% de desconto)

Blusa Jeans Mangas Bufantes com Gola Colcci Feminina (46% de desconto)

Carteira Feminina Colcci Preta (40% de desconto)

Vestido Midi com Amarração Colcci Feminino (50% de desconto)

Tênis Puma (31% de desconto)

Bolsa Prime Classics Large Shopper Puma (25% de desconto)

Tênis PUMA Carina BDP (40% de desconto)

Mochila Phase Backpack II Puma (10% de desconto)

Mala de Viagem Vegas Samsonite (24% de desconto)

Mochila Samsonite Business com Rodas Spinner (35% de desconto)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.