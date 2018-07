Rubens Barrichello fica em 24.º no 1º treino oficial na Fórmula Indy

SAINT PETERSBURG - Rubens Barrichello teve um desempenho decepcionante, nesta sexta-feira, em seu primeiro treino oficial como piloto da Fórmula Indy. O brasileiro ficou na 24.ª posição na primeira sessão livre da etapa de Saint Petersburg, nos Estados Unidos, que abrirá a temporada deste ano da categoria neste domingo.

Contratado pela KV Racing, na qual tem o seu compatriota Tony Kanaan como companheiro de equipe, o veterano de 39 anos só conseguiu ser mais veloz do que o norte-americano Ed Carpenter e do que a britânica Katherine Legge, que ficaram respectivamente em 25.º e 26.º lugares.

Rubinho cravou o tempo de 1min05s668 e ficou muito distante da marca obtida pelo neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, que foi o mais rápido da primeira sessão livre da temporada ao marcar 1min03s040.

Kanaan, por sua vez, ficou apenas na 18.º colocação, entretanto foi mais de um segundo e meio mais rápido do que Barrichello ao cronometrar o tempo de 1min04s140, sendo que ele deu cinco voltas na pista, contra sete de Rubinho.

O australiano Ryan Briscoe, da Penske, foi o segundo mais veloz do primeiro treino, e viu o seu compatriota e companheiro de equipe, Will Power, ficar em terceiro. Já o escocês Dario Franchitti, atual campeão da Indy e piloto da Chip Ganassi, abriu os trabalhos no circuito misto de Saint Petersburg com a quarta posição.

Outro brasileiro no grid da Indy, Hélio Castroneves fechou o primeiro treino da prova de abertura do ano na décima colocação ao cravar o tempo de 1min03s601.

Grande atração deste campeonato da Indy, Barrichello terá nova chance de melhorar o seu desempenho ainda nesta sexta-feira, no segundo treino livre, marcado para começar às 15h50 (horário de Brasília). Já para este sábado a sessão classificatória para o grid ocorrerá às 14h55, enquanto a largada da prova de domingo será às 14 horas.