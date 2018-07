Rubens Barrichello renova contrato para temporada 2014 da Stock

SÃO PAULO - Rubens Barrichello renovou contrato para a disputa da temporada 2014 da Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro. Assim, o veterano piloto de 41 anos, que ficou na Fórmula 1 entre 1993 e 2011, vai disputar seu segundo campeonato seguido pela equipe Medley Full Time Sports.

No ano passado, quando disputou a sua primeira temporada completa na Stock Car - antes, tinha participado de três provas como convidado em 2012 -, Rubinho conseguiu a oitava colocação no campeonato. Na ocasião, chegou a ser pole position numa prova e terminou uma outra em segundo lugar.

Assim, depois de ter sido o melhor estreante na última temporada, Rubinho resolveu prorrogar seu contrato com a equipe para mais um campeonato - a disputa da Stock Car começa no dia 23 de março, no circuito de Interlagos, em São Paulo, sendo que o calendário de 2014 tem 21 corridas programadas.

"Estou extremamente feliz de continuar com o mesmo time e seguirmos nosso objetivo de ser cada vez mais competitivos. É uma grande satisfação ter uma relação como a que temos dentro da equipe. Todos sabem ao certo aonde queremos chegar e, por isso, trabalhamos com muita sintonia", disse Rubinho.

Em 19 temporadas na Fórmula 1, Rubinho se tornou o piloto com o maior número de GPs disputados: 326. Chegou a ser vice-campeão em 2002 e 2004, quando estava na Ferrari. Deixou a categoria em 2011 e ainda disputou uma temporada na Indy, nos Estados Unidos, antes de chegar à Stock no ano passado.