Rubinho antecipa teste para se adaptar aos novos bancos dos carros da Stock

SÃO PAULO - O banco do piloto é tão importante no automobilismo que quando há uma mudança relevante no modelo utilizado a organização da categoria promove um treino-extra para as equipes e seus pilotos encontrarem a forma mais confortável e segura de conduzir o automóvel. Há uma relação direta entre o piloto acessar os comandos com facilidade e a eficiência da performance. Foi por esse motivo que a Stock Car realizou neste começo de semana no Autódromo de Curitiba uma sessão de testes. Os treinos livres da décima etapa do campeonato começam nesta sexta, em duas sessões.

O principal motivo de a Stock Car substituir o banco é aumentar a segurança dos pilotos. Gustavo Sondermann morreu dia 3 de abril do ano passado depois de seu carro ser atingido na lateral, caracterizando o choque tipo T, em que um carro colide de frente com a porta do adversário. Esse tipo de impacto gera brusco movimento do corpo do piloto, potencialmente fatal. Em função do seu desenho, o novo banco limita bastante a movimentação lateral de todo o corpo nesse tipo de choque, até mesmo a cabeça.

"É mais um passo à frente no ponto de vista de segurança, mas ainda não estou confortável. Por ser alto, meus braços batem nas laterais do banco, sem contar que ainda estou me sentindo solto e isso acaba cansando, porque tenho de segurar o corpo nas curvas", explicou o líder da Stock Car, Cacá Bueno, da equipe Red Bull, com 131 pontos. Já Ricardo Mauricio, da Eurofarma, vice-líder, comentou: "Acho que pelo meu tamanho menor me adaptei bem ao banco. Faltam alguns ajustes finos, como da pedaleira e das pernas, mas ganhei espaço para mexer os braços, que ficaram mais livres quando guio e me sinto mais protegido." Mauricio tem 129 pontos, apenas dois a menos de Bueno.

O italiano Guenther Steiner, projetista do banco, está no autódromo acompanhando o trabalhos das equipes. O engenheiro chegou a ser diretor técnico da Jaguar, na Fórmula 1, na temporada de 2001.

A grande atração da etapa de Curitiba da Stock Car, antepenúltima da temporada, é a estreia de Rubens Barrichello, pela equipe Medley. Segunda-feira Rubinho andou pela primeira vez no carro da Stock Car, no circuito de 3.695 metros, e disse ser muito diferente do que está acostumado, os carros tipo monoposto, com as rodas expostas.