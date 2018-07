Rubinho aprova treino 'normal' e evita falar de futuro

"Essa diferença [de cinco posições nos dois treinos] tem acontecido quase toda sexta-feira neste ano. Não sei se é o cálculo da gasolina. À tarde, sempre ficamos nessas posições. Muito normal", avaliou Rubinho, que espera melhorar seu tempo neste sábado, quando acontece o treino de classificação, a partir das 14 horas. "Tem que ter uma evolução. Vamos contar com um motor mais novo. Acho que vamos brigar pela posição do primeiro treino [13º lugar]."

Mesmo longe da briga pelo pódio, o brasileiro disse estar motivado para a corrida de domingo em Interlagos. Para tanto, conta com o suporte da torcida, que o incentivou até com gritos de apoio ao Corinthians, time de Rubinho, que está perto de faturar o título do Campeonato Brasileiro.

"Esse povo merece todo o meu carinho, todo o meu respeito. Eles me empurraram por todos esses anos e, se Deus quiser, vão continuar me empurrando nos próximos anos. Por mais que eu não tenha ido bem nesta sexta-feira, tem sempre uma situação de carinho, que é muito legal", afirmou Rubinho, que está em sua 19ª temporada da Fórmula 1 e ainda não tem equipe garantida para 2012.

Rubinho não perdeu a motivação nem quando foi questionado sobre seu futuro. O brasileiro disse já estar acostumado com o clima de indefinição na Fórmula 1. "Está virando normal, já estou calejado, tranquilo. A verdade é que não estou pensando muito no ano que vem. Estou curtindo o fim de semana no Brasil, na melhor semana do ano. Guiar um carro que não é competitivo não é a coisa mais legal do mundo. Mas, mesmo, assim eu tenho que buscar a minha satisfação. E estou na pista que mais gosto de andar", declarou o piloto de 39 anos.