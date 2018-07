Rubinho bem perto de disputar a F-Indy O futuro de Rubens Barrichello na F-Indy pode ser definido ainda antes do carnaval. No primeiro teste na Indy, em Sebring, Rubinho foi o mais rápido. E o interesse que provocou na imprensa impressionou não só os donos da sua equipe no treino, a KV Racing, como o diretor-geral da Indy, Randy Bernard, além da direção da TV Bandeirantes, que transmite o campeonato no Brasil. Há, agora, uma mobilização dos três para se conseguir o patrocínio de US$ 5 milhões (R$ 9 milhões) a fim de completar o orçamento da KV e Rubinho correr na Indy e em todos os circuitos, mistos e ovais.