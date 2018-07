Rubinho correrá na Stock Car de 2013, diz Cacá Bueno

Ao falar que o veterano ex-piloto da Fórmula 1, de 40 anos, ficará na Stock Car, Cacá também exaltou a importância que a categoria está ganhando, pois a reta final da temporada viu estrelas da Fórmula Indy como Tony Kanaan e Hélio Castroneves marcarem presença em pistas nacionais.

"Na verdade, ele (Rubinho) anunciou hoje (segunda) que fica com mesmo patrocinador dele das últimas três etapas. Anunciou que fica na Stock Car. Isso mostra o crescimento da Stock Car. Esse ano a gente teve um crescimento maior do que nos outros anos. Isso fez que no final do ano: Tony Kanaan, Rafael Matos, Hélio Castroneves, Rubens Barrichello e Vitor Meira (...) que pilotos consagrados voltassem. O Rubinho ficar mostra que ela está cada vez mais importante", afirmou Cacá, que se sagrou pentacampeão da Stock Car no último domingo, em Interlagos, na Corrida do Milhão.

Já ao ser questionado sobre as chances de Barrichello brilhar na Stock Car, após ter participado das últimas três provas do ano como convidado ilustre, o consagrado piloto da categoria disse apostar no sucesso do experiente competidor.

"As chances de ele ser campeão? Tem. Ele é um piloto brilhante, provou isso nos anos que passou pela Fórmula 1. Mas que ele não vai ter moleza, não vai. Ele vai ser bem-vindo no paddock, na pista ele não vai ser bem-vindo. A gente vai continuar jogando duro, como joga contra qualquer um. No ano que vem ele tem chance, mas no ano seguinte acho que ele se inclui entre os favoritos", completou.

A equipe Full Time vinha se esforçando para fechar contrato com Rubinho e ainda não foi feito o anúncio oficial da permanência do piloto para a temporada de 2013. A exposição de mídia do ex-corredor da Fórmula 1 seria, no cálculo da equipe, suficiente para convencer a empresa farmacêutica multinacional Sanofi-Aventis a renovar o contrato de patrocínio da equipe.

A Sanofi-Aventis, proprietária da marca Medley, de medicamentos genéricos, estava desgostosa com a categoria desde que o piloto Marcos Gomes foi flagrado no antidoping. No exame havia vestígios do uso de maconha e de outras duas substâncias proibidas. Após o ocorrido, o filho de Paulo Gomes, campeão por quatro vezes da Stock, foi substituído por Felipe Maluhy.