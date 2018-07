Rubinho evita criticar pancadas e visa evolução na Stock Depois de chegar a reclamar, via rádio do seu carro, do grande número de pancadas que tomou durante a etapa de Brasília da Stock Car, Rubens Barrichello acabou abandonando a prova por causa da quebra de sua suspensão traseira, danificada em razão das batidas. Após a corrida deste domingo, porém, o piloto mostrou bom humor ao comentar o fato. "Na próxima vou com colete à prova de bala", disse.