Rubinho larga na Indy como 'apenas um menino'

Rubens Barrichello já se definiu de maneira apropriada: é um "estreante estranho" na Fórmula Indy, um "rookie", como se chamam os novatos no automobilismo americano, aos 39 anos.

O veterano de 19 temporadas na Fórmula 1 é a maior atração da Fórmula Indy, à qual chega num momento de profunda transformação da categoria: carros novos, motores novos e, talvez, um novo velho ídolo.

Barrichello, que larga na Indy pela primeira vez hoje, nas ruas de São Petersburgo, na Flórida (sai em 13.º), evita carregar muita responsabilidade em seu ano de estreia. Dizendo-se "apenas um menino" na categoria, salienta ao Estado que primeiro precisa aprender, para depois poder prometer vitórias.

Já dá para saber como é a Indy?

Não. Ainda não dá para saber como será o final de semana de corrida. Não sei nem a que horas chego ao autódromo. A corrida em São Petersburgo é às 12h30 (horário local). Não sei se chego às 9h, às 10h ou 11h. Ainda preciso ver como é o tipo de reunião, o que eles trabalham no final de semana de grande prêmio.

Deu para sentir alguma diferença com a F1?

Ainda não. Tive apenas testes e isso ainda não dá base para comparar. O carro é bem diferente. É mais tolerante com erros, por exemplo. Uma vez dei uma traseirada e quase rodei. O engenheiro ficou empolgado no rádio: "boa, boa". Depois, eu disse para ele que o carro tinha voltado sozinho. (risos).

Tecnicamente já sabe quanto sobre a Indy?

Uns 60%. O primeiro final de semana ainda vai ensinar uns 20% sobre como funciona a corrida. Ainda não dei nenhuma volta salvando gasolina, por exemplo. Na F- 1 não precisamos nos preocupar tanto com o consumo, mas agora é preciso. As bandeiras amarelas também são um território novo. Também não sei como serão as relargadas.

É possível falar em vitória?

Ainda é muita ambição. A equipe ainda não ganhou uma corrida. Então não dá pra ter noção. Temos de lembrar que nossa equipe é muito boa, mas ainda não ganhou. Os computadores e simulador ainda não são tão precisos nos circuitos de rua, então não dá para saber como as coisas vão acontecer.

O que sabe de São Petersburgo?

Vi a corrida do ano passado e conversei com meu instrutor técnico e de vida Tony Kanaan.

Quem são os favoritos?

São aqueles que andaram bem no ano passado. O (Dario) Franchitti, o (Scott) Dixon e os pilotos da Penske são fortes.

Até onde a KV pode chegar neste ano?

Dá para beliscar os grandes, mas ainda não dá para saber o quanto vamos incomodar. Sou muito menino neste mundo ainda. Preciso conhecer melhor o carro e a categoria.

Existe muita pressão da torcida?

A torcida está muito positiva. Não tem aquela pressão: "Ah, vai ter que ganhar". O pessoal está consciente de que estou chegando agora, que é preciso primeiro aprender para depois ganhar.

Correr na Stock faz parte de seus planos?

Um dia gostaria de me juntar a uma equipe da Stock Car. Mas por enquanto estou na Fórmula Indy. Estou focado nisso, com muita alegria. Quem sabe daqui a uns 14 anos (risos).

Na TV - A primeira prova será transmitida ao vivo pela Band, às 13h30. A emissora promete exibir nove das 16 etapas ao vivo. As outras sete serão apresentadas em compacto. Quem quiser acompanhar todas as corridas só tem uma opção: a Bandsports. A emissora não informa quais provas pretende exibir pela TV aberta. Só garante mostrar a etapa de abertura, hoje, a São Paulo Indy 300, dia 29 de abril, e as 500 Milhas de Indianápolis, dia 27 de maio.