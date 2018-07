A equipe Full Time estava desesperada para fechar contrato com Rubinho. A exposição de mídia do piloto seria, no cálculo da equipe, suficiente para convencer a empresa farmacêutica multinacional Sanofi-Aventis a renovar o contrato de patrocínio da equipe. Rubinho avaliou também que sua adaptação à Stock foi mais rápida do que aos Dallara da Indy.