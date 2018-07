Rúgbi presta tributo a Mandela na África do Sul

PORT ELIZABETH - Apesar da morte de Nelson Mandela na última quinta-feira, a África do Sul optou por não cancelar a etapa de Port Elizabeth do Circuito Mundial de Rúgbi Sevens, que teve início neste sábado para um público de mais de 20 mil pessoas presentes exatamente ao estádio Nelson Mandela Bay, onde o Brasil perdeu da Holanda nas quartas de final da Copa.

Antes do início da competição, os jogadores dos 16 times que participam da segunda etapa da temporada do Circuito Mundial se reuniram no centro do campo, enfileirados, e acompanharam o hino nacional da África do Sul, entoado em coro por torcedores e pelo time sul-africano, postado à frente.

Após o hino ser cantado, foi prestado um minuto de silêncio ao ex-presidente, que era um amante do rúgbi. Como mostra o filme Invictus, Nelson Mandela aproveitou o Mundial de Rúgbi de 1995, realizado na África do Sul, para unir negros e brancos na torcida pelo time sul-africano, que viria a ser campeão.

Depois do Nelson Mandela Bay ficar completamente em silêncio e um vídeo sobre a vida do ex-presidente ser exibido no telão, o time da África do Sul se inspirou. Nos três jogos do dia neste sábado, venceu Quênia, Espanha e Canadá.

O Rúgbi Sevens, como o nome já diz, é disputado com sete atletas em campo por cada equipe (no tradicional são 15). Por conta dos espaços, a partida é bem mais corrida e, por isso, mais curta, de apenas dois tempos de 20 minutos. Isso permite que uma etapa do Circuito Mundial aconteça em apenas dois dias.

O Brasil não participa do circuito no masculino (apenas esporadicamente, como convidado). No feminino, foi oitavo colocado em Dubai, na semana passada. No fim de fevereiro, a Arena Barueri vai receber a terceira etapa da competição entre as mulheres.