Rúgbi terá evento com Raí e atletas de outras modalidades esportivas

Com o objetivo de tentar mostrar que o rúgbi é uma modalidade esportiva democrática e completa, pois permite a presença de diferentes tipos físicos em suas equipes, a CBRu (Confederação Brasileira de Rugby) se inspirou no modelo do Pro Bowl Skills, da NFL, para criar o Rugby Games. O primeiro evento será realizado no dia 28 de abril, no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, no complexo do Ibirapuera.

"É uma grande satisfação para a Confederação poder oferecer o Rugby Games ao público brasileiro. Será uma mistura de alto rendimento e entretenimento, para atrair quem já é apaixonado pelo esporte e abrir as portas para pessoas que não conhecem tão bem a modalidade. Essa ação está dentro da estratégia de ampliar o calendário de eventos do rúgbi no Brasil, que inclui desde os jogos da seleção até o beach rúgbi", explicou Agustin Danza, CEO da confederação.

BREAKING NEWS‍♀️ Imagine um desafio entre Atletas do UFC + Crossfit x Atletas da Seleção Brasileira de Rugby em um circuito de obstáculos? #RugbyGames #BrasilRugby pic.twitter.com/WaNqsQP6GX — Brasil Rugby (@brasilrugby) 11 de abril de 2018

A ideia do Rugby Games é colocar atletas de diferentes modalidades em situações comuns das partidas de rúgbi. Entre as atividades estão Desafio de Chutes, Percurso de Agilidade, Desafio de Scrum, Desafio de Passe e Desafio de Velocidade. Em cada uma dessas tarefas, jogadores de rúgbi e de outros esportes vão mostrar as habilidades necessárias para ter um bom fundamento.

Entre os convidados estão o ex-jogador de futebol Raí, os lutadores do UFC Thiago “Marreta” e Polyana Viana e a jogadora de handebol Patrícia Scheppa. Do atletismo vão participar Alison da Silva Feitosa, Sandro Viana, Andressa Moreira Fidelis e Tania Ferreira. Representando o rúgbi estarão Moisés Duque , Lucas Tranquez, Marcos Civardi, Lucas Muller, Joshua Reeves, Lucas Abud, Caique Santiago, Yan Rosetti, Izzy Cerulo, Amanda Araujo, Raquel Kochhann, Claudia Jaqueline e Bianca Santos Silva, além de atletas de crossfit e strongman.

A ideia é que o público possa participar de uma maneira interativa do evento, com experimentações da modalidade, num local que terá opções gastronômicas e entretenimento para a família. "Desde 2010 patrocinamos o rúgbi brasileiro investindo em um projeto sério, de longo prazo, e de uma modalidade de grande potencial de crescimento. Sempre buscamos dar visibilidade e fomentar os esportes que patrocinamos, por isso não podíamos ficar de fora deste evento", disse Fábio Dragone, superintendente executivo de marketing do Bradesco.