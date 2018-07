Rui Costa vence oitava etapa da Volta da França

A Volta da França entrou pela primeira vez nas montanhas nesta etapa, que teve um percurso de 189 quilômetros entre Aigurande e Super-Besse. O norueguês Thor Hushovd, apesar de não ser um escalador, manteve a liderança na classificação geral e a camiseta amarela.

No quilômetro final, o casaque Alexandre Vinokourov chegou a lutar pela vitória, mas ficou para trás principalmente por não contar com a ajuda dos seus companheiros da Astana. Assim, a etapa foi vencida por Rui Alberto Costa em 4 horas, 36 minutos e 46 segundos.

Gilbert terminou em segundo lugar, 12 segundos atrás do vencedor, à frente do australiano Cadel Evans, 15 segundos atrás do primeiro colocado. O espanhol Alberto Contador terminou na oitava posição, com o mesmo tempo de Evans. Já Hushovd ficou em 16º lugar.

Na classificação geral, Hushovd segue na liderança, com o tempo de 33 horas, 6 minutos e 28 segundos, com 1 segundo de vantagem para Evans e quatro para a holandês Frank Schleck. A nona etapa da Volta da França será disputada no domingo em um percurso de 208 quilômetros entre as cidades de Issoire e Saint-Flour.