Ruína lógica

Perdi a conta das vezes em que usei este espaço para tratar do embotamento que domina o Palestra há muito tempo. Há décadas! Não é de agora que o clube vive crise de identidade e que, cada vez mais, se agarra ao passado glorioso, imponente como diz o hino, para lembrar a si próprio e aos adversários de que tem camisa, tradição, conquistas.

É verdade. O Palmeiras ainda faz parte do seleto grupo dos times brasileiros com maior número de troféus significativos. A grandeza não se restringe a feitos estaduais, como muitos de seus pares, vorazes vencedores de taças paroquiais e modestos em voos maiores. A fama palmeirense se estende pelo país e já correu mundo, consequência de esquadrões que montou, dos resultados que obteve. Uma marca ainda forte.

Mas dormiu no ponto, perdeu o bonde da história, desde que se viu dominado por sistema de bazar de bairro e passou a ser gerido por visão de mascates sem ambição. Acho até que cometo injustiça com a comparação, pois no Bom Retiro em que me criei - e no qual fervilhavam as torcidas de Palmeiras e Corinthians -, o comércio familiar e as pequenas indústrias tocadas por gregos, judeus, portugueses, italianos tinha mais atrevimento e organização melhor do que o Palmeiras da parte final do século passado e início dos anos 2000.

A história mostra como se faz para desmontar uma agremiação potente. Dê uma olhada no retrospecto do clubes a partir da metade dos anos 1970. Com exceção da fase pródiga da parceria com a Parmalat, na década de 1990, o Palmeiras ganhou três títulos em 36 anos! Dois paulistas (os de 1976 e 2008), além da Copa do Brasil de 2012. Foram três taças levantadas com as próprias pernas, se me permitem a pobreza da figura de linguagem! Três, para uma dezena, ou pouco mais, de presidentes.

Não escasseiam apenas títulos - o que, por si só, já seria uma tragédia. Faltam craques, sobretudo aqueles acalentados e amamentados em casa. Diga lá um nome importante revelado pelo Palmeiras no último decênio. Não lhe vem nenhum em mente?! Ah, tem Vagner Love! Bom jogador, não vai além disso. Tem Marcos, extraordinário, ídolo. Mas cultivado nos anos 1990. Os viveiros do clube não produzem um nome de peso sequer. Algum dirigente notou? No mesmo período, o Santos deu Robinho, Diego, Ganso, Neymar. O São Paulo lançou Kaká, Oscar, Lucas...

Como explicar o elenco atual? Há atletas que não têm a mínima condição de vestir camisa com tamanho lastro, em circunstâncias normais entrariam no Parque Antártica no máximo como visitantes. No entanto, nos pés de jovens esforçados e honestos (não duvido disso), mas tecnicamente limitados, está o destino do time.

Agora é na base da fé e à espera de milagre. Como já escrevi aqui, restam como consolo três riquezas alviverdes: torcida, história e estádio.