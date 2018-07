Rumo à África

Tudo bem que todo cuidado com a segurança é pouco. Mas a Alemanha começa a virar favorita para ganhar a taça de "mala"" da Copa da África. Agora, a confederação do país anfitrião do Mundial de 2006 ameaça trocar de local de concentração, alegando que o hotel escolhido na região de Pretória não oferece segurança à delegação.

Os responsáveis pelo hotel dizem tratar-se de implicância gratuita, pois tudo que alemães e especialistas em segurança pediram foi feito. O problema é que não detalha as providências tomadas, assim como a Alemanha não informa (pelo menos não o fez ainda) as falhas.

Os alemães são vistos com antipatia pelos sul-africanos desde que a polícia do país europeu aconselhou os atletas da seleção a só saírem do hotel com coletes à prova de bala. O assunto havia esfriado. O temor da Fifa é que a nova investida crie clima de insegurança em outras delegações.

Interpool vai atacar máfia de apostas

Preocupada com esquemas de apostas e corrupção para resultados de partidas da Copa, a Fifa fechou acordo com a Interpol para investigar e monitorar apostas consideradas "suspeitas"". "Vou dar um aviso a quem estiver pensando em fazer isso: não tentem entrar na Copa"", alerta o presidente Joseph Blatter. Ele garante que governos estarão de olho em eventuais criminosos que tentem armar resultados entre seleções.

A taça é nossa!

As ruas do centro de São Paulo foram alvo de uma chuva de papel picado na tarde de 29 de junho de 1958. A "tempestade"" começou no segundo tempo da partida entre Brasil e França e se tornou mais forte ao fim do jogo na Suécia. A goleada por 5 a 2 dava ao Brasil o primeiro título mundial, bastante festejado pelos paulistanos.

Brasil, o primeiro a pisar em solo africano

O Brasil será a primeira seleção a desembarcar na África do Sul, segundo informações da Fifa. Dunga e sua trupe desembarcam no país da Copa no dia 27 de maio. A seleção que vai tentar o hexacampeonato será convocada em 11 de maio e fará a primeira parte da preparação em Curitiba, no Paraná.

Internauta pede Neymar no Mundial

O técnico Dunga deveria reconsiderar sua posição e surpreender na formação do grupo de jogadores brasileiros que vai à Copa do Mundo, convocando o atacante Neymar. A opinião é de 77,34% dos votantes na enquete do estadão.com.br. Apenas 22,66% acham que o jovem santista de 18 anos não deveria ser chamado.