Rumo à África

O prometido pente-fino no controle de entrada de estrangeiros na África do Sul pelo jeito vai começar a ser feito mais próximo do início da Copa do Mundo, marcado para o dia 11 de junho, com o confronto entre África do Sul e México, às 11 horas (de Brasília), na capital . Ontem, a inspeção no Aeroporto Internacional de Johannesburgo, por exemplo, era feita por meia dúzia de policiais locais, que escolhiam aleatoriamente os visitantes que teriam a bagagem revistada (ou melhor, revirada). Os cães farejadores de drogas nem sequer foram chamados para o trabalho e ficaram presos nos canis.

Uma das maiores preocupações dos sul-africanos, no entanto, é com a segurança. Por isso, nos próximos dias, o rigor nas revistas passará a ser bem maior. Não bastasse a violência histórica que atinge o país no cotidiano, as autoridades sabem que um grande evento como a Copa atrai também a atenção de grupos terroristas. E o sonho do governo é fechar a competição, em 11 de julho, sem nenhum grande incidente.

Ronaldinho vai fazer falta. Para anfitriões

Dunga não foi questionado sobre a não-convocação de Ronaldinho Gaúcho. Os brasileiros, parece, perderam o encanto pelo jogador. Mas os sul-africanos estão intrigados. Quando conversam com um brasileiro, a primeira pergunta, ou no máximo a segunda, é sobre o afastamento de Ronaldinho. Não entendem como uma "estrela dessa grandeza"", como um deles definiu, pode ficar fora da festa que seu país organiza.

Portugal tem de ir pelo menos à semifinal

O brasileiro naturalizado português Liedson afirmou, ontem, que Portugal tem de, no mínimo, repetir a campanha de 2006, quando alcançou a semifinal e acabou derrotado pela França por 1 a 0, em Munique. Na primeira fase, o time será o terceiro adversário dos brasileiros. "Se marcar contra o Brasil, vou comemorar, claro. Sou português", diz o ex-corintiano, de 32 anos. "Meu coração e minha mente estão com Portugal."

Internauta prefere talento a experiência

Os torcedores que votaram em enquete do portal estadão.com.br mostraram preferência pelo talento em relação à experiência na Copa: 60,84% afirmaram que convocariam jogadores no auge, mesmo que jovens (39,16% optam pela experiência).