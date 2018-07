Rumo à África

Carlos Alberto Parreira não admite nem sob tortura, mas está profundamente irritado com os dirigentes sul-africanos. Os cartolas não perdem a mania de querer meter o nariz em todas as coisas referentes à seleção e isso cria várias saias-justas. É clara a tentativa de enfiar Benni McCarthy na Copa, mesmo que o atacante esteja parecendo um botijão de gás.

Os dirigentes nao têm peito de falar diretamente com Parreira, mas usam parte da imprensa para dar o recado.

O treinador faz de conta que nada acontece, bem ao estilo do "não ouço, não vejo e não falo" em relação aos cartolas. Mas está desgastado. E está de ouvidos bem abertos. Na quinta-feira, estava do lado de fora da sala de entrevistas, mas, ao perceber que McCarthy chegou para falar com os jornalistas acompanhado de um cartola da federação, fez questão de voltar. Não quer ser surpreendido. Ainda bem que a Copa está próxima...

Africanos ficam longe da folia

A Fifa já vinha dando sinais, mas agora capitulou de vez. O plano de fazer da Copa uma integração da África foi por água abaixo. Apenas 2% dos ingressos, ou 11.300 entradas, foram adquiridas por cidadãos de outros países do continente. O sistema de vendas pela internet foi considerado o culpado pelo fracasso, mas o preço também influiu. Do total, 230 mil bilhetes foram comprados por estrangeiros, a maioria europeus.

Quem fez festa, fez...

Quatro anos atrás, a seleção brasileira foi recebida com festa no primeiro treino em solo alemão, na cidadezinha de Offenbach. Desta vez, na África do Sul, os treinos serão quase todos em uma escola, em campo isolado até dos alunos. Mesmo nos treinos obrigatórios da Fifa, o samba corre risco de não poder pedir passagem.

Copa pode afetar a economia. Negativamente

A tentativa de evitar blecautes durante a Copa não vai exigir sacrifícios apenas das "pessoas físicas". Além do pedido para que as residências mantenham apenas uma TV e uma lâmpada acesas, apagando o resto, há acordo da companhia de energia com as principais indústrias do país. Elas desligarão várias máquinas para reduzir energia se o risco de apagão estiver alto.

Lista de Dunga é reprovada por torcedor

A convocação da seleção pelo técnico Dunga agradou a apenas 2.071 leitores, que proporcionaram 28,44% de aceitação. Já 5.211 disseram que não agradou, atingindo a marca de 71,56%. Como tradicionalmente ocorre em convocações para Copas, o técnico sai do País sem a preferência nacional.