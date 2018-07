Russa bicampeã europeia de ciclismo é banida por 4 anos por doping

A Agência Antidoping Russa anunciou a decisão através de um comunicado oficial. A substância utilizada por Brezhniva não foi especificada, mas o certo é que a punição da campeã europeia em 2013 e 2014 está valendo desde 22 de junho de 2015, quando ela foi flagrada e suspensa preventivamente.

O técnico da seleção russa de ciclismo, Sergei Kovpanets, informou à agência de notícias R-Sport que Brezhniva foi pega em um exame realizado fora de competição, em sua residência, e que foi "negligente".

Trata-se de mais um caso de doping em meio a um passado recente cheio deles no esporte russo, o que desencadeou uma crise no esporte local. No ciclismo, a duas vezes medalhista de bronze olímpica Olga Zabelinskaya também foi flagrada em um exame antidoping, mas seu caso ainda não teve uma resolução.