Russa Yelena Isinbayeva vai estrear na Diamond League na Suécia

ESTOCOLMO - A saltadora Yelena Isinbayeva vai fazer a sua estreia na Diamond League na etapa de Estocolmo, marcada para o dia 29 de julho. A russa decidiu se afastar das competições no ano passado e ficou fora das etapas do milionário circuito que reúne a nata do atletismo mundial, que sucedeu a Golden League a partir de 2010.

A recordista mundial do salto com vara fez a sua estreia na temporada na Bélgica na semana passada, saltando 4,60 metros para vencer um meeting em Heusden, na sua primeira competição ao ar livre desde setembro de 2009. Em 2008, a bicampeã olímpica saltou 4,85 metros em Estocolmo. "Yelena é uma atleta magnífica e será um prazer recebê-la de volta", afirmou Rajne Soderberg, diretor da etapa sueca da Diamond League.

Em preparação para o Mundial de atletismo em Daegu, na Coreia do Sul, Isinbayeva compete ainda nesta terça-feira em Lignano, na Itália. Na quinta-feira, a russa vai saltar em Lucerna, na Suíça.