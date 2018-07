Rússia aceita suspensão, avisa à IAAF que não vai recorrer e promete ações

"A ARAF confirma que entende que o Conselho (da IAAF) só aceitaria sua reintegração como membro da IAAF seguindo a recomendação da equipe de inspeção da IAAF que vai decidir se os critérios de verificação foram cumpridos. A ARAF irá cooperar plena e ativamente com a equipe, de forma muito ativa", escreveu o secretário-geral Mikhail Butov, em carta enviada ao Conselho da IAAF e publicada pelo site Inside The Games.

Na carta, o dirigente russo diz que espera um resultado positivo para que a Rússia volte à "família IAAF" e que aguarda "para breve" que os critérios de verificação sejam aceitos. "Estamos trabalhando muito e duro agora na Rússia para mudar muita coisa", garantiu ele. Em nota, a IAAF confirmou o conteúdo da carta, lembrando que os russos tinham o direito constitucional de apelar.

Pelo que decidiu há duas semanas, a IAAF só aceitará de volta a ARAF depois que os russos demonstrarem terem se adequado à legislação antidoping vigente e responsabilizarem os responsáveis pela prática massiva de doping no país. Até lá, com a ARAF excluída do quadro da IAAF, nenhum atleta russo poderá participar de competições internacionais.

A comissão que vai acompanhar as prometidas reformas no sistema antidoping da Rússia deverá emitir um relatório em 27 de março do ano que vem. Isso significa, na prática, que os atletas russos não vão poder participar do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, de 17 e 20 de junho, em Portland, nos Estados Unidos.