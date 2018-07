Rússia bate Portugal e lidera Grupo F

O único gol da partida foi marcado por Alexander Kerzhakov logo aos 6 minutos. Do lado português, Cristiano Ronaldo bem que tentou fazer a diferença, mas a marcação adversária foi bem forte. Quem também entrou em campo foi o brasileiro naturalizado Pepe, que confessou que atuou no sacrifício. "Fiz um esforço muito grande para jogar. Arrisquei um pouco, não estava 100% e ainda sinto dores. Tomara que consiga me recuperar para enfrentar a Irlanda do Norte", afirmou.

Atual campeã mundial e europeia, a Espanha não tomou conhecimento da Bielorrússia e goleou por 4 a 0 fora de casa, Jordi Alba e Pedro, três vezes, balançaram as redes adversárias. Com o resultado, a equipe alcançou a França na ponta da tabela do Grupo I, com seis pontos em duas partidas.

O treinador espanhol enalteceu a atuação do jogador do Barcelona. "Pedro está jogando muito bem pelo seu clube. Ele é rápido, dinâmico e com a agressividade necessária no ataque para compor com nosso estilo de jogar baseado no passe", comentou Vicente del Bosque.

Quem também atropelou seu rival foi a Alemanha, que fez 6 a 1 na Irlanda, em Dublin. Os gols foram marcados por Marco Reus (2), Mesut Ozil, Miroslav Klose e Toni Kroos (2). Andy Keogh descontou no final.

A equipe germânica faz excelente campanha e lidera o Grupo C com 9 pontos e 100% de aproveitamento dos jogos. A festa também foi do atacante Klose, que anotou seu gol de número 65 pela seleção. Ele só perde para Gerd Müller, que tem 68, e continua como o maior artilheiro da história da equipe.

Três outros grandes europeus também venceram na rodada de ontem. A Itália ganhou da Armênia por 3 a 1, a Holanda fez 3 a 0 em Andorra e a Inglaterra bateu San Marino por 5 a 0.

Oceania. Pelas eliminatórias do continente, a Nova Caledônia goleou as Ilhas Salomão por 6 a 2, com três gols de Gope-Fenepej.