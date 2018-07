Rússia convoca o goleiro brasileiro Guilherme para a Eurocopa O brasileiro Guilherme foi convocado, neste sábado, para defender a seleção da Rússia que irá disputar a Eurocopa na França, a partir do próximo dia 10. O goleiro atua no Lokomotiv Moscou desde 2007 e se tornou o primeiro estrangeiro a jofar com a camisa da seleção russa ao entrar em campo no amistoso contra a Lituânia em março.