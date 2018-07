Rússia defende o título. Americanas vêm com força

O Brasil está no Grupo B do Mundial, com sede em Hamamatsu, que também conta com Quênia, República Checa, Itália, Porto Rico e Holanda. O técnico da seleção, José Roberto Guimarães, comentou as adversárias que virão depois do confronto contra o Quênia. Para o treinador, as italianas são as que impõem mais respeito. "Tem a Lo Bianco, que eu considero a melhor levantadora do mundo. A Barazza, que engravidou e não disputará a competição, é um desfalque. Mas a Arrighetti, que a substituirá, também é muito boa jogadora. Com esta mudança, acho que o time ganha em ataque, mas perde um pouco no bloqueio."

República Checa e Holanda também, segundo o treinador, também merecem atenção. Zé Roberto diz que as checas têm como forte o fato de que estão espalhadas por clubes de todo o planeta e conhecem muitas das adversárias. "Entre as atletas, destaco a ponteira passadora Havelkova." As holandesas contam com uma base que ganhou o Grand Prix de 2007. "A equipe possui ótimo volume de jogo e bom ataque de bolas altas. O time conta com a ponteira Flier e com centrais de grande qualidade." Porto Rico, segundo o treinador brasileiro, tem um bom time. "Mas não tem muita opção no banco de reservas."