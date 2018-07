Rússia desiste de competições de marcha atlética após casos de doping

Desde o início do ano passado, quatro marchadores campeões olímpicos foram suspensos por doping. A federação russa disse em um comunicado que retirou os seus marchadores de competições com a intenção de "evitar danos para a imagem do atletismo da Rússia e do esporte russo como um todo".

A equipe não vai competir até a Agência Antidoping da Rússia terminar sua investigação sobre Chegin, anunciou a federação nesta quarta-feira. É "99%" provável que isso signifique que não haverá marchadores russos no Mundial de Atletismo, em agosto, em Pequim, disse o presidente interino da Federação Russa de Atletismo, Vadim Zelichenok.

A única chance deles competirem será se o inquérito for concluído muito rapidamente, completou. "No momento, há a suspeita de que esta disciplina poderia nos trazer vergonha no Mundial", disse Zelichenok.

A Rússia venceu dois dos três eventos da marcha no Mundial de Atletismo de 2013. Uma dessas medalhistas foi conquistada por Elena Lashmanova, suspensa por doping um ano depois, mas que manteve a medalha de ouro do Mundial e o ouro olímpico conquistado em 2012.

Em janeiro, mais três marchadores campeões olímpicos foram suspensos, provocando a queda do presidente da Federação de Atletismo da Russa e do treinador principal da seleção.

A federação também disse nesta quinta-feira que seus atletas foram instruídos a não trabalharem com Chegin ou podem ser punidos. A agência antidoping russa disse nesta quarta-feira que o treinador é suspeito de possuir substâncias proibidas e fornecer ou tentar fornecê-las para atletas.

Tanto a Agência Mundial Antidoping como a IAAF estão investigando o atletismo russo como um todo depois de um documentário da TV alemã, exibido em dezembro, mostrar a existência de uma esquema de doping generalizado no esporte do país.