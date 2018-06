Rússia diz que COI vetou presença de multicampeão olímpico nos Jogos de Inverno

Várias das principais esperanças de medalhas da Rússia nos Jogos de Inverno, incluindo o seis vezes ouro na patinação velocidade Viktor Ahn, ficarão de fora da Olimpíada de Pyeongchang em meio ao escândalo de doping no país, o que gerou novos comentários favoráveis a um boicote.

Já dizimada por suspensões e forçada a competir sob uma bandeira neutra, a Rússia agora vai para a Olimpíada sem alguns dos melhores esquiadores, patinadores e outros atletas que não cumpriram com as condições impostas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Além de Ahn, o esquiador cross-country Sergei Ustyugov e o biatleta Anton Shipulin, atuais campeões do mundo em suas categorias, ficaram fora da lista de competidores que podem ser selecionados pelo COI para a Olimpíada, que começará em 9 de fevereiro na Coreia do Sul.

O vice-presidente do Comitê Olímpico Russo, Stanislav Pozdnyakov, disse em um comunicado que descobriu as ausências durante negociações com dirigentes do COI na segunda-feira, e pediu para a entidade internacional explicar as ausências.

As exclusões provocaram novos rumores de boicote, algo que atletas e dirigentes descartaram no mês passado, quando o COI vetou formalmente a equipe russa, permitindo que "Atletas Olímpicos da Rússia" participem sob a bandeira olímpica.

"Houve um esforço para retirar a bandeira dos atletas russos, seu hino, de empurrar a Rússia para um boicote. E agora essa segunda tentativa, tirânica, uma tentativa de criar uma divisão entre os atletas que conseguiram manter o bom nome", disse Mikhail Degtyarev, presidente do comitê de esportes do parlamento russo, em declarações à agência de notícias The Associated Press na terça-feira. "Pessoalmente, não apoio um boicote. Considero contraproducente, mas temos que defender nossa honra".

A Federação de Patinação Artística da Rússia disse também que o COI estava tratando de provocar a Rússia a adotar um boicote. A entidade se declarou "profundamente decepcionada com essa decisão infundada do COI, que parece uma provocação com o objetivo de forçar os atletas russos por todos os meios possíveis a se recusar a participar dos Jogos". Porém, membros das federações de luge e de curling da Rússia se pronunciaram contra o boicote.