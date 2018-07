Rússia é campeã por equipes na ginástica feminina

Liderada por Aliya Mustafina, que conseguiu as melhores notas individuais, a Rússia superou na final desta quarta-feira outras duas favoritas ao título por equipes no Mundial. Os Estados Unidos, com 175.196, levaram a medalha de prata. E a China, que totalizou 174.781, ficou com o bronze. As demais participantes foram, pela ordem, Romênia, Japão, Austrália, Grã-Bretanha e Itália.

Dessa vez, o Brasil não conseguiu vaga na final feminina por equipes - assim, não foi capaz de repetir o feito das três últimas edições do Mundial. A seleção brasileira terminou a fase de classificação em 10º lugar, o que, pelo menos, lhe garantiu presença no Pré-Olímpico do ano que vem, quando tentará se classificar para a disputa da Olimpíada de Londres, em 2012.

Mas o Brasil ainda tem chance de conquistar uma medalha no Mundial de Roterdã. Daniele Hypólito e Jade Barbosa vão disputar na sexta-feira, junto com outras 22 ginastas, a final do individual geral, competição que reúne os quatro aparelhos da ginástica artística feminina. E Jade ainda é uma das oito finalistas na prova do salto, marcada para acontecer apenas no sábado.