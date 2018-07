Rússia e Irã vencem e se enfrentam em uma das semifinais do Mundial de Futsal

O Mundial de Futsal, que está sendo realizado na Colômbia, conheceu neste sábado quem jogará a primeira semifinal. Dando sequência à sua histórica e surpreendente campanha, a seleção do Irã aprontou mais uma vez. Depois de eliminar o Brasil nas oitavas de final, derrotou outra equipe da América do Sul nas quartas: fez 4 a 3 no Paraguai, após a prorrogação, na cidade de Bucamaranga.

A adversária do Irã saiu em um dos confrontos mais aguardados da competição. Em uma reedição do último Campeonato Europeu, Rússia e Espanha fizeram um duelo de alto nível e os russos se deram melhor com a vitória por 6 a 2, na cidade de Cali. A semifinal entre iranianos e russos será nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), em Medellín.

O outro lado da chave será definido neste domingo. Às 17h30, em Medellín, a Argentina enfrenta o Egito. Mais tarde, às 20 horas, em Cali, Azerbaijão e Portugal duelam pela última vaga na semifinal. Esta será jogada na quarta-feira, às 21 horas, em Cali.