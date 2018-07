Rússia enviará tocha da Olimpíada de Inverno ao espaço

SOCHI - O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi confirmou nesta segunda-feira que uma tocha olímpica apagada será enviada ao espaço. A Agência Espacial Federal Russa levará a tocha para a Soyuz TMA-11M, uma nave espacial tripulada, no início de novembro.

A ação faz parte da programação do revezamento da tocha, que terá duração de quatro meses e começará no dia 7 de outubro. Ao receberem a tocha no espaço, os cosmonautas russos Sergei Ryazansky e Oleg Kotov farão uma caminhada com o símbolo olímpico.

"Ninguém fez isso antes. A caminhada espacial de dois cosmonautas russos com a tocha olímpica de Sochi/2014 será um momento histórico na história do revezamento da tocha olímpica", disse Dmitry Chernyshenko, presidente do comitê organizados dos Jogos de Sochi, que serão realizados entre os dias 7 e 23 de fevereiro de 2014.