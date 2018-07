Rússia lidera quadro de medalhas da Olimpíada de Inverno de Sochi

SOCHI - Quatro anos depois de um desempenho decepcionante em Vancouver, a Rússia deu a volta por cima e conquistou o primeiro lugar no quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno. A vitória neste domingo de Alexander Legkov na prova de 50 quilômetros do esqui cross-country definiu o título para a Rússia tanto em ouros como no total de medalhas.

Legkov liderou um pódio completamente dominado pela Rússia, com Maxim Vylegzhanin na segunda colocação e Ilia Chernousov em terceiro lugar. Pouco depois, os russos garantiram a 13ª medalha de ouro e a 33ª no total ao triunfar na disputa do bobsled, seguidos pela Letônia e pelos Estados Unidos.

Assim, quatro anos depois de faturar apenas três ouros e 15 medalhas em Vancouver, a Rússia deu a volta por cima e liderou o quadro geral, com 13 de ouro, 11 de prata e nove de bronze. A Noruega ficou em segundo lugar, com 11 de ouro, cinco de prata e dez de bronze, seguida por Canadá (dez medalhas de ouro), Estados Unidos (nove), Holanda (oito, todas elas na patinação de velocidade) e Alemanha (oito).

O Canadá conquistou a sua décima medalha de ouro e encerrou as competições em Sochi com a vitória por 3 a 0 sobre a Suécia na decisão do hóquei masculino, com gols de Jonathan Toews, Sidney Crosby e Chris Kunitz. Assim, ganhou o seu segundo ouro seguido e o terceiro nos últimos quatro Jogos de Inverno no hóquei masculino.

Liderar o quadro de medalhas alivia a dor dos russos de ver a eliminação em casa da seleção de hóquei nas quartas de final. E o feito foi alcançado com a participação de atletas que se naturalizaram neste ciclo: Victor Ahn, ex-Coreia do Sul, ganhou três ouros na patinação de velocidade, e Vic Wilde, ex-Estados Unidos, que faturou dois no snowboard.