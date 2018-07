Brasil perde para Rússia e é eliminado no Mundial de Areia

A seleção brasileira de futebol de areia amargou um dura eliminação do Mundial de Futebol de Areia da Fifa, nesta quinta-feira, na cidade portuguesa de Espinho. O time nacional foi derrotado pela Rússia, que venceu por 6 a 5 graças a um gol marcado a 9 segundos para o fim da prorrogação do confronto válido pelas quartas de final da competição.

Bicampeões mundiais, os russos já haviam batido o Brasil da final do Mundial de 2011, em Ravena, na Itália, e agora voltaram a ser algozes dos brasileiros, que chegaram invictos a este estágio da competição, enquanto o rival europeu foi surpreendido pelo Taiti em um dos confrontos da fase de grupos.

Antes disso, a seleção brasileira derrotou a Rússia nos Mundiais de 2007 e 2008, para depois cair na decisão de 2011. E, no retrospecto geral dos confrontos entre os países, os russos agora ostentam uma vantagem de seis vitórias e três derrotas.

Temida rival, a Rússia mostrou a sua força ao abrir 2 a 0 nesta quinta-feira com apenas sete minutos, com gols de Paporotnyi e Shkarin. O Brasil, porém, conseguiu uma reação avassaladora e, já aos 8, em um intervalo de menos um minuto, descontou com um belo chute de longe do goleiro Mão, empatou por Datinha e depois virou com Mauricinho em rápido contra-ataque.

A Rússia, porém, não se abalou e empatou no início do segundo período do duelo, com Shishin, e pouco depois devolveu a virada no placar com Peremitin. Os brasileiros voltaram a empatar com um gol de Bokinha. Mas, menos de um minuto depois, os russos balançaram as redes com Romanov.

O Brasil ainda foi buscar o 5 a 5 com um gol de Bruno Xavier e assim forçou a disputa da prorrogação. A disputa seguiu muito equilibrada no tempo extra e, quando tudo levava a crer que a vaga na semifinal seria decidida nos pênaltis, Shaikov marcou em um dos últimos lances do confronto e decretou o 6 a 5.

Com o triunfo sobre os brasileiros, os russos se credenciaram para enfrentar na semifinal do Mundial de Futebol de Areia os vencedores da partida entre Portugal e Suíça, que também acontece nesta quinta-feira em Espinho.