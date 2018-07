Rússia põe fim a hegemonia do Brasil

A Liga Mundial não terminou como o torcedor brasileiro está acostumado. Dessa vez, a seleção não fez festa e foi obrigada a aplaudir uma jovem e forte equipe russa, que ainda promete dar muito trabalho no futuro. Em Gdansk, na Polônia, o time europeu levantou o troféu ontem após final emocionante, vencida por 3 sets a 2 (23/25, 27/25, 25/23, 22/25 e 15/11).

A Rússia, com 16 vitórias em 17 jogos, se vinga da derrota para o Brasil na final de 2010 e é campeã pela segunda vez - havia conquistado o título em 2002 também em decisão contra os brasileiros. Já o time de Bernardinho vê quebrada uma hegemonia que durava desde 2001.

Com o treinador, a equipe jamais tinha perdido uma Liga Mundial fora de casa - em 2002 e 2008, as derrotas foram no País. Mas o Brasil ainda é o maior vencedor da história do torneio, com nove conquistas, contra oito da Itália.

O nome da edição 2011 da Liga é o oposto russo Maxim Mikhaylov, de 23 anos, eleito o melhor jogador da Liga. Na decisão, ele destruiu o bloqueio brasileiro ao fazer 26 pontos, mesmo tendo ficado fora de parte do jogo depois de sentir uma lesão. Os melhores do Brasil em quadra ficaram longe desta marca - Giba e Theo tiveram 16 acertos.

Um equívoco da arbitragem no tie-break poderia ter mudado a história da decisão. No início do set, uma bola bloqueada pelo Brasil caiu dentro da quadra russa, mas o juiz não estava atento e marcou fora, para desespero dos brasileiros.

Bernardinho chegou a ficar ajoelhado, tamanha era a indignação, mas não adiantou. Depois do lance, o Brasil se desconcentrou e a Rússia aproveitou para abrir vantagem e fechar a partida.

Apesar do vice-campeonato, o técnico Bernardinho tem motivos para ficar satisfeito. A Liga Mundial marcou a volta por cima do ponteiro Giba, capitão do time. Em 2010, ele havia ficado na reserva.

E, após muitos testes, o técnico finalmente encontrou o time titular, formado por Murilo, Giba (ponteiros), Sidão, Lucão (centrais), Theo (oposto), Bruninho (levantador) e Serginho (líbero). Este deve ser o grupo base para os próximos torneios em 2011.

Bronze. Na decisão do terceiro lugar, o time da casa bateu a Argentina por 3 sets a 0 (25/18, 25/23 e 25/22) e subiu no pódio pela primeira vez na história. Festa da torcida, que lotou o ginásio em todas as partidas da fase final realizadas na Ergo Arena.