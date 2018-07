Rússia revela casos de doping no ciclismo e na natação Em tempo de casos de doping pipocando pelo mundo e abalando várias modalidades, especialmente no atletismo, a Agência Russa de Antidoping (Rusada) revelou nesta quarta-feira que cinco atletas do país foram flagrados com substâncias proibidas, não reveladas. De acordo com a entidade, os testes deram positivo para três nadadores e dois ciclistas.