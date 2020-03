Rússia suspende futebol, basquete e hóquei no gelo até 10 de abril

Com mais de cem casos de coronavírus registrados no país, a Rússia suspendeu, nesta terça-feira, as atividades esportivas de várias modalidades coletivas. As ligas de futebol, basquete e hóquei no gelo não terão jogos até 10 de abril por causa da pandemia do Covid-19.

A primeira a suspender os jogos foi a União de Futebol da Rússia, no mesmo dia em que a Uefa anunciou o adiamento da disputa da Eurocopa para o ano que vem. No último fim de semana, apenas as ligas russa, ucraniana, húngara e turca tiveram jogos sendo realizados no continente europeu.

No fim de semana, com a suspensão iminente do futebol local, torcedores do Zenit e do CSKA Moscou usaram os jogos de suas equipes pela 22.ª rodada do Campeonato Russo para ironizar o combate ao coronavírus. "Vamos todos morrer", cantaram os torcedores do Zenit, enquanto os do time da capital exibiram faixa em que se declaravam "portadores" do vírus. As duas equipes se enfrentariam no próximo domingo.

A liga de basquete também anunciou o adiamento das suas disputas. "O mais importante é preservar a saúde dos atletas e dos espectadores. Esperamos em breve ter notícias positivas para podermos reiniciar os campeonatos", afirmou em um comunicado Sergey Kuschenko, presidente da liga.

A única disputa esportiva internacional que segue em ação em território russo é o torneio de xadrez em Ecaterimburgo, que tem o aval do Ministério dos Esportes.